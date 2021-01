INCIDENTI MONTAGNA, OPERATA DONNA PRECIPITATA A ROCCAMORICE

PESCARA – Riuscito il delicato intervento sulla donna precipitata durante un’arrampicata il 3 gennaio scorso quando la donna, 61 anni, era arrivata in elisoccorso all’ospedale di Pescara con un trauma da precipitazione da circa 6 metri durante un’arrampicata sul monte Camicia nel territorio comunale di Roccamorice. La paziente, che versava in gravissime condizioni, è stata sottoposta ad una Tac con mezzo di contrasto che aveva rilevato fratture multiple con significativo sanguinamento intracranico in presenza di una fistola artero-venosa cerebrale. Questa patologia risulta operabile mediante trattamento endovasvolare, e il delicato intervento è stato eseguito dal dottor Vincenzo di Egidio Direttore dell’U.O.C. di Radiologia Diagnostica ed Interventistica del “Santo Spirito” e dal dottor Maurizio Pellegrini.

