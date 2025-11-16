INCIDENTI STRADALI: RICOVERATI IN CODICE ROSSO ALL’AQUILA ED AVEZZANO DUE MOTOCICLISTI

16 Novembre 2025 14:53

L'Aquila - Cronaca

AVEZZANO – Due incidenti si sono oggi verificati nella Marsica.





Il primo a Carsoli, e avere la peggio un motociclista di 23 anni, sulla Tiburtina Valeria, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale dell’Aquila, ricoverato in gravi condizioni in codice rosso.

Un secondo incidente a Sante Maria di Tagliacozzo, anche qui in moto, e un ragazzo di 28 anni, è ricoverato all’ospedale di Avezzano.

