INCIDENTI SUL LAVORO, OPERAIO CADE DA SCALA: TRAUMA CRANICO, TRASPORTATO ALL’OSPEDALE DI PESCARA

CAPPELLE SUL TAVO – Incidente sul lavoro questa mattina nel Pescarese e precisamente a Cappelle sul Tavo, in Piazza Marconi al secondo piano della sede del Comune dove un operaio M. G. 52enne nato a Pescara ma residente a Cappelle, dipendente di una ditta esterna, nello svolgimento di alcuni lavori, accidentalmente è caduto da una piccola scala, battendo la testa per terra.

Prontamente soccorso dai dipendenti comunali presenti è stato poi stabilizzato dai sanitari del 118 e con una ambulanza intervenuta pochi minuti dopo, trasportato in emergenza al pronto soccorso dell’ ospedale di Pescara dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico. Trasferito nel reparto di Neurochirurgia con una prognosi di 40 giorni l’uomo non è in pericolo di vita.