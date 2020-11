INCIDENTI SUL LAVORO: OPERAIO COLPITO ALLA TESTA DA UN MASSO IN CANTIERE STRADALE A QUADRI

QUADRI – Un uomo di 44 anni residente a Castel di Sangro è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi in un incidente sul lavoro accaduto a Quadri, in provincia di Chieti. Secondo una prima ricostruzione il 44enne, operaio, mentre stava lavorando in un cantiere stradale, per cause in corso di accertamento, è stato colpito da un masso, riportando un trauma cranico. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito poi in elicottero in codice rosso all’ospedale di Pescara dove si trova ora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia con una prognosi di trenta giorni.

