INCIDENTI SUL LAVORO, RESTA INCASTRATA IN PANIFICATRICE: 42ENNE FERITA IN SUPERMERCATO DI POPOLI

POPOLI – Una donna di 42 anni è rimasta ferita in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto in mattinata in un supermarcato di Popoli (Pescara).

Secondo le prime informazioni, la 42enne sarebbe rimasta incastrata nella panificatrice con cui stava lavorando.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che l’hanno liberata dal macchinario, e il personale del 118.

La donna è stata poi trasportata in ospedale con l’elisoccorso: sono in corso tutti gli accertamenti sanitari, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, anche i Carabinieri della Compagnia di Popoli.