INCIDENTI SUL LAVORO, SI RIBALTA CON TRATTORE: MUORE 60ENNE DI CAMPLI

CAMPLI – Era alla guida del suo trattore quando per cause ancora in corso d’accertamento è finito con il mezzo in una scarpata per poi ribaltarsi sulla sottostante strada comunale. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita un 60enne di Battaglia di Campli (Teramo).

L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12.30. L’uomo era alla guida di un trattore Carrara quando ha perso il controllo del mezzo restando schiacciato. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, i carabinieri della stazione di Campli e i vigili del fuoco del comando di Teramo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.