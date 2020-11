INCINDENTE GRAN SASSO, 16ENNE CON FERITE GRAVI: OPERATO DA TEAM CHIRURGICO MULTIDISCIPLINARE

L’AQUILA – È in prognosi riservata ed in condizioni che vengono definite gravissime il 16enne di Magliano dei Marsi (L’Aquila), vittima, ieri, di un incidente mentre era in cordata in località Pietracamela, nel versante teramano del Gran Sasso.

Il 16enne lotta tra la vita e la morte al reparto di rianimazione dell’ospedale di Teramo. Il giovane, ieri sera, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico, durato alcune ore, per i gravi politraumi, in particolare al cranio, al torace, al bacino e all’addome, effettuato da un team chirurgico multidisciplinare.

E’in buone condizioni ma sotto shock il 27enne che stava scalando con il suo giovane collega alpinista che avrebbe visto precipitare rovinosamente probabilmente per problemi al gancio e alla corda. Secondo quanto si è appreso, il 27enne era uno punto di riferimento per il 16enne che ha perso entrambi i genitori.

