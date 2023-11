INCLUSIONE SOCIALE IN AZIENDA: ATLETA PARALIMPICO LANFRI A PRESENTAZIONE PROGETTO CONAD PINGUE

SULMONA – Un’esperienza formativa pratica nel contesto aziendale di sei persone con disabilità fisica e/o psichica, che inizieranno un percorso esperienziale in due supermercati di Conad Pingue della città di Sulmona. Al tempo stesso i collaboratori e le collaboratrici dei due punti vendita saranno coinvolti in attività formative sul tema della disabilità.

Mercoledì 8 novembre, dalle 10.30 alle ore 12.30, presso Spazio Pingue in via Lamaccio n. 1 a Sulmona, si terrà la presentazione del progetto di inclusione sociale in azienda promosso dal Conad Pingue e dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale.

Il progetto verrà presentato da Federica Marinucci, responsabile attività sociali di Conad Pingue; Rosaria D’Agostino, coordinatrice servizi socio-educativi Horizon Service; Luca Di Marco, referente del progetto per la Horizon Service.

Ospite d’eccezione della mattinata sarà l’atleta Andrea Lanfri. Diventato uno dei più forti velocisti della nazionale paralimpica di atletica, è stato il primo alpinista al mondo a scalare l’Everest con due protesi alle gambe e solo tre dita alle mani a causa di una meningite fulminante. Lanfri per l’occasione, presenterà il suo ultimo libro “Over. Il mio Everest e altre montagne” (Solferino, 2023).

All’iniziativa parteciperanno alcune classi degli Istituti Scolastici Superiori della città e con loro le volontarie e gli operatori volontari impegnati nei progetti di servizio civile universale del territorio peligno.

“Con questa occasione pensiamo di offrire alla nostra città una testimonianza di assoluto valore, esemplare soprattutto per le giovani generazioni, che va assolutamente conosciuta e diffusa”, si legge in una nota.