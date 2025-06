INCONTINENZA: IL 26 GIUGNO INCONTRI NEGLI OSPEDALI DI ATRI E TERAMO

TERAMO – Iniziativa di sensibilizzazione in programma mercoledì 26 giugno negli ospedali di Atri e Teramo all’interno della XX Giornata dell’incontinenza. L’evento, promosso dalla Uosd di Medicina Fisica e Riabilitazione, rientra nel progetto aziendale sulla riabilitazione del pavimento pelvico e si propone di informare e formare la cittadinanza su prevenzione, diagnosi e trattamento delle disfunzioni pelviche.

La mattinata si aprirà con due info point: saranno attivi dalle 10 alle 12 nell’atrio dei due ospedali. In entrambi i punti informativi sarà presente personale sanitario qualificato – medico, fisioterapista e infermiere – a disposizione del pubblico per offrire informazioni semplici e approfondite su incontinenza, prolassi e disfunzioni sessuali. Verranno inoltre illustrati i percorsi riabilitativi attivi nelle strutture e sarà distribuito materiale divulgativo per facilitare il riconoscimento dei segnali delle disfunzioni del pavimento pelvico e promuovere l’accesso tempestivo ai servizi dedicati. Dalle ore 12 nella saletta riunioni al pianterreno dell’ospedale di Atri si terrà un incontro interattivo rivolto agli anziani del centro sociale. Un fisiatra e un fisioterapista esperto illustreranno i segnali per riconoscere l’incontinenza, daranno indicazioni su prevenzione e semplici attività di rinforzo muscolare come gli esercizi di Kegel. Ampio spazio sarà riservato al confronto e alle domande dei partecipanti.

Il progetto, realizzato con il supporto delle associazioni Asia, Fincopp e Simfer, punta ad accendere l’attenzione sull’importanza della salute del pavimento pelvico, un tema spesso trascurato ma che incide profondamente sulla qualità della vita. In questa direzione, la Asl – attraverso la Uosd di Medicina Fisica e Riabilitazione e in collaborazione con la Uoc di Ostetricia e Ginecologia, l’Uosd Assistenza Consultoriale e le strutture di Urologia – ha attuato una procedura riabilitativa aziendale per il trattamento delle disfunzioni del pavimento pelvico, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento regionale per la presa in carico globale di questi pazienti.

A conferma concreta di questo impegno la Asl ha già attivato una rete strutturata di ambulatori dedicata. All’ospedale di Atri è operativo un ambulatorio specializzato, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, che offre trattamenti sia individuali che di gruppo. Accanto a questo servizio è attivo anche un ambulatorio dedicato all’autocateterismo, aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 11 alle 12. L’accesso ai percorsi avviene su invio dei pazienti da parte degli specialisti – urologi, ginecologi, proctologi – ai fisiatri che dopo una valutazione specifica, indicano il percorso riabilitativo più adatto. Le prenotazioni vengono acquisite dal servizio di Medicina Fisica e Riabilitazione di Atri. Dopo un primo ciclo di otto incontri individuali i pazienti possono proseguire la terapia attraverso sessioni collettive. Ad Atri le sedute si tengono ogni martedì e giovedì alle 11.30, a Teramo sono programmate lunedì, mercoledì e venerdì alle 10, a Sant’Omero, infine, si svolgono martedì e giovedì alle 12.

“Questa iniziativa è un segnale concreto dell’impegno della nostra Asl per una sanità più vicina alle persone e ai loro reali bisogni”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “parlare apertamente di salute pelvica significa rompere un tabù e promuovere percorsi di informazione e riabilitazione accessibili, perché la qualità della vita passa anche attraverso l’ascolto, la consapevolezza e la presa in carico del paziente”. “Intervenire in modo tempestivo”, spiega Giuseppina Franzone, responsabile della Uosd di Medicina Fisica e Riabilitazione, “significa restituire autonomia e benessere ed è compito del servizio sanitario offrire anche occasioni di informazione e dialogo”.