IL 6 NOVEMBRE INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO SU INIZIATIVA DELL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA

L’AQUILA – L’Università dell’Aquila rinnova il suo appuntamento con il Career Day. La manifestazione, in programma mercoledì 6 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17, ha come obiettivo quello di favorire l’incontro diretto tra le aziende e gli utenti di Univaq che studiano, si sono appena laureati o sono in procinto di laurearsi. Un’occasione per conoscere meglio le realtà produttive aziendali, presentare il proprio curriculum, sostenere colloqui individuali e orientare le proprie scelte professionali. Nella sezione espositiva le aziende avranno l’opportunità di evidenziare le loro esigenze occupazionali e individuare possibili candidate e candidati da selezionare.

Gli organizzatori consigliano agli studenti di portare con sé il proprio curriculum vitae. La manifestazione è in programma nella sede di Roio, Piazzale Pontieri 1, nella zona di Monteluco. Nel corso della giornata sono previste attività di orientamento al lavoro e sulle cosiddette soft skills, ossia le competenze trasversali che riguardano il modo in cui una persona interagisce con gli altri, risolve i problemi e si adatta all’ambiente di lavoro (comunicazione, gestione del tempo, risoluzione dei problemi). Dalle 10 alle 12 avrà luogo anche una simulazione di valutazione in collaborazione con Manpower Group: un’attività pratica che riproduce il processo di valutazione che le aziende usano per selezionare candidati.

Durante la seduta di valutazione i partecipanti affrontano diverse prove e situazioni simulate, come test, colloqui, giochi di ruolo o esercitazioni di gruppo, per valutare le loro competenze. Dalle 15 alle 18 ci saranno approfondimenti sul lavoro di squadra e sulla gestione dei conflitti in ambiti lavorativi.