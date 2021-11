INCONTRI D’AUTUNNO A SPOLTORE PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

SPOLTORE – Gli incontri d’autunno organizzati da Gaia arrivano a Spoltore domani (10 novembre 2021) alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Comune: “la prevenzione al tempo del Covid” è il tema dell’appuntamento organizzato dall’associazione, fondata a sostegno delle donne operate al seno, in collaborazione con le amministrazioni Comunali di Rosciano, Spoltore e Ortona.

A parlare domani saranno il medico di base Enzo Di Giosaffatte, il responsabile dello screening senologico di Pescara Vincenzo D’Egidio, la nutrizionista Francesca Di Meco.

Interverranno per i saluti il sindaco Luciano Di Lorito e l’assessore alla sanità Stefano Sebastiani. Per partecipare è necessario il Green Pass (info 3389263225-3398393327; info@gaia-onlus.org, www.gaia-onlus.org). Gaia prende il nome dalla frase Generosità Attiva, Ideazione Attenta e vede in primo piano l’opera di volontariato svolta nella clinica oncologica dell’ospedale “SS.Annunziata” di Chieti e nei reparti di senologia ginecologia e oncologia dell’ospedale “G.Bernabeo” di Ortona.

All’opera di volontariato si affiancano di volta in volta altre iniziative che portano al miglioramento dell’informazione e delle conoscenze in campo patologico, diagnostico e legislativo.