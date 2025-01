INCONTRI E DIBATTITI ALL’AQUILA E PESCARA IN OCCASIONE DEI 25 ANNI DI ARTA ABRUZZO

L’AQUILA – Un bilancio di 25 anni di impegno per l’ambiente e la salute pubblica. ARTA Abruzzo, l’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, celebra il suo anniversario con due giornate di incontri, il 23 gennaio all’Aquila e il 24 gennaio a Pescara. L’obiettivo è tracciare un quadro sui risultati ottenuti, discutere delle sfide future e presentare progetti innovativi per un territorio più sostenibile. 23 gennaio al Palazzo dell’Emiciclo, L’Aquila. La giornata inaugurale è rivolta agli esperti e ai rappresentanti istituzionali e si terrà presso il Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale.

Al centro dell’evento, il legame tra ambiente e salute, con interventi di rilievo nazionale. 24 gennaio all’Ex Aurum, Pescara. Il secondo giorno sarà il turno di Pescara, con un incontro aperto al pubblico presso l’Ex Aurum, in Largo Gardone Riviera. I lavori saranno introdotti dal Direttore Generale di ARTA Abruzzo, Avv. Maurizio Dionisio, e si svilupperanno attraverso una serie di approfondimenti sui temi più attuali della sostenibilità.

Dichiara Maurizio Dionisio: “da 25 anni ARTA Abruzzo rappresenta un punto di riferimento nella tutela ambientale,” ha dichiarato Maurizio Dionisio, Direttore Generale dell’Agenzia. “Abbiamo trasformato analisi e dati in strumenti concreti per prevenire rischi e proteggere il territorio, con una visione rivolta al futuro. Lavoriamo per formare cittadini consapevoli e per garantire un domani sostenibile. Custodire il presente è il primo passo per costruire il futuro.”

Tra gli interventi di spicco: – Giuseppe Bortone, Presidente di ASSOArpa, che analizzerà il ruolo delle Agenzie Ambientali nell’intersezione tra salute e ambiente; – Vito Bruno, Direttore Generale di Arpa Puglia, con un focus sull’integrazione tra la giurisprudenza europea e i sistemi di prevenzione ambientale (SNPS e SNPA); – Valerio Comerci (ISPRA), Giovanni Desiderio (ARTA Abruzzo) e Domenico Marino Barberio (INGV), che presenteranno un innovativo progetto idrogeochimico per monitorare le interazioni tra acque sotterranee e attività sismica.

Innovazioni e sostenibilità: i temi in agenda Nel corso delle due giornate si discuterà di temi cruciali per il futuro della sostenibilità, tra cui: – monitoraggio dell’antimicrobico resistenza (AMR) in ambito ambientale, con il contributo di Pierpaolo Piccone (ARTA Abruzzo) e Giuliano Garofolo (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise); – il progetto Abruzzo Regione Benessere, con l’intervento di Sergio Croce (ARTA Abruzzo) e Mauro Serafini (Università di Teramo), che illustreranno strategie per promuovere salute e longevità; – biomonitoraggio dell’ozono, attraverso l’uso innovativo della Nicotiana tabacum, presentato da Donatella Rosoni (ARTA Abruzzo) ed Elisa Pellegrini (Università di Pisa); – le fioriture di Ostreopsis ovata, il cui aumento è correlato al riscaldamento delle acque marine.

Focus sulle microplastiche e nuove tecnologie Grande attenzione sarà riservata al problema globale delle microplastiche nelle acque potabili. Tra le soluzioni innovative proposte, l’uso di droni per il monitoraggio ambientale e il progetto “One Water, One Health”, che promuove un approccio integrato alla gestione delle risorse idriche.