INCONTRO ALL’EMICICLO SU MOBBING E VIOLENZA SUL LAVORO CON ALLIEVI FINANZA E ALUNNI DEL COTUGNO

L’AQUILA – Formare, informare e contribuire ad elevare il livello di consapevolezza e prevenzione su temi come il mobbing, la violenza e la discriminazione su posto di lavoro. Questo l’intento della tavola rotonda, tenuta questa mattina nella Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, che ha analizzato questi fenomeni dal punto di vista giuridico e psicologico.

Un confronto promosso dal Consiglio regionale dell’Abruzzo, sostenuto da ANCE L’Aquila (Associazione Nazionale Costruttori Edili) e organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Ente, presieduto dall’avv. Chiara Colucci.

In apertura dei lavori il vicepresidente Roberto Santangelo ha portato i saluti dell’Assemblea legislativa. Si è trattato di uno scambio di esperienze, guidato dal Consigliere di fiducia del Consiglio, Marco Mastracci, e animato da esperti in campo giuridico e psicologico. Il dibattito ha coinvolto gli allievi della Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza dell’Aquila e gli studenti delle classi terze del Liceo Classico D. Cotugno, accompagnate dalla prof.ssa Cinzia Riddei.

Gli interventi, incentrati su violenza sessuale, mobbing ed atti di discriminazione sul posto di lavoro, sono stati svolti dalla prof.ssa Mirella Baldassare, direttrice CIDP (Centro Italiano Disturbi di Personalità) e vicedirettrice IREP Roma e Padova (Istituto di Ricerche Europe e in Psicoterapia Psicoanalitica), da Giovanbattista Maggiorelli, avvocato penalista abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori e dall’avv. Valentina Cicconi, esperta in diritto del lavoro, in particolare mobbing e comportamenti di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Ciascun intervento è stato accompagnato da brevi corti teatrali messi in scena da Roberto Ianni e Benedetta Talluto, attori della compagnia “Le Mantidi” dell’Aquila”.