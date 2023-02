INCONTRO DI CARTELLO DOMANI AL “PALAANGELI”: NUOVO BASKET AQUILANO LANCIA LA SFIDA AL MAGIC CHIETI

L’AQUILA -Ancora un incontro molto atteso di C Gold domenica 11 alle ore 18:00 al PalaAngeli, con lo scontro tra il Nuovo Basket Aquilano, capolista del campionato a pari punti con l’Amatori Pescara ed il Roseto 20.20, e i teatini del Magic Chieti, formazione molto temibile, in corsa per la conquista di un posto nei playoff promozione e che rappresenta al momento uno dei roster più in forma del torneo, in considerazione dei due nuovi forti innesti stranieri.

Si giocherà la diciottesima giornata, ultima di ritorno, cui seguiranno le 9 gare finali della fase ad orologio, al termine della quale la prima passerà direttamente di categoria e per gli altri due posti disponibili lotteranno nei playoffs le squadre dalla seconda alla quinta posizione.

Al momento il team aquilano comanda la classifica a quota 26, appaiato all’Amatori Pescara ed al Roseto 20.20, con due punti di vantaggio sulla Fortitudo Isernia.

I ragazzi di coach Zubiran, che hanno lavorato intensamente in settimana, sono attesi all’immediato riscatto dopo le due sconfitte consecutive che hanno frenato la loro corsa e la speranza di tutto l’ambiente è quella che si sia interrotto un periodo poco brillante, sia a livello fisco che di gioco, coinciso con la ripresa del campionato dopo la sosta di fine anno.

Il PalaAngeli sarà come sempre ormai, e a maggior ragione in queste ultime decisive giornate, il sesto uomo per la passione e la carica contagiosa che il pubblico trasmette alla squadra dagli spalti sempre gremiti e grande successo è stato fatto registrare dall’iniziativa dei mini abbonamenti che ha consentito a tanti appassionati di garantirsi il posto in tribuna in vista del rush finale del campionato.