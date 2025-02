INCONTRO IN REGIONE TRA MAGNACCA E AMMINISTRATORE SVILUPPO LAVORO: “VERTICE PRODUTTIVO”

PESCARA – “Positivo e collaborativo, improntato al miglioramento dell’offerta dei servizi per il lavoro e alla realizzazione di azioni verso il sistema delle imprese”, è il giudizio dell’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, all’incontro avuto a Pescara con l’amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, Paola Nicastro, che sancisce il rinnovo delle attività che l’ente in house del Ministero realizzerà sul territorio abruzzese. Collaborazione che punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l’occupazione di giovani, donne, persone fragili e a realizzare azioni verso il sistema della domanda per implementare le politiche attive.

“Sul sistema delle imprese – spiega l’assessore Magnacca – si realizzeranno attività dedicate sia per ridurre quanto possibile il disequilibrio tra domanda delle imprese e l’offerta dei lavoratori sia sulla certificazione di genere delle aziende. Azioni tese a concretizzare il cambio di marcia che confermano il nuovo corso che la Regione vuole darsi sulle politiche attive in linea con le finalità e le attività di Sviluppo Lavoro Italia e l’indirizzo del ministero del Lavoro”.