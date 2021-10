INCONTRO REGIONE – GREEN PASS, MARCOZZI: “MARSILIO MOSTRI STESSA SENSIBILITÀ VERSO LAVORATORI” 

L’AQUILA – “In mezzo a tutte le urgenze che la nostra regione è costretta ad affrontare in questo periodo di ripresa dopo la pandemia, da quanto apprendiamo dagli organi di stampa il presidente Marsilio riesce a trovare tempo e spazio per fissare un incontro con una delegazione del movimento No Green pass”.

Così i capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi, che aggiunge: “Nel frattempo – da mesi – aspettiamo tavoli di confronto sulla sanità, sull’emergenza Covid, sui trasporti, sul lavoro e molto altro, ma non vediamo nessuna azione in questo senso da parte di chi governa Regione Abruzzo. La sola cosa a cui assistiamo è una costante propaganda fine a sé stessa, che porta questo centrodestra ad approvare leggi che poi non è in grado di finanziare, pur di offrire qualcosa in pasto ai social”.

“Questo è ciò che è accaduto con i fondi destinati alle piccole e medie imprese abruzzesi bloccati per mesi dai ritardi del centrodestra. Mi sarei aspettata quantomeno che Marsilio avesse la medesima sensibilità, mostrata con il movimento No Green pass, anche nei confronti dei lavoratori che aspettano gli aiuti promessi. Evidentemente però sono diverse le priorità individuate da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia”.

“Ne prendiamo atto, ma è bene che vengano rese note a tutti gli abruzzesi, che possono così esprimere il proprio giudizio di merito su una Giunta impegnata a fare incontri spot, bloccata dai litigi interni e dalla continua mancanza di rispetto nei confronti delle opposizioni in Consiglio regionale e dei tanti cittadini che queste rappresentano”, conclude Marcozzi.