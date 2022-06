RAID CONVENTO L’AQUILA: BIONDI, “EPISODIO GRAVE, SUBITO TELECAMERE E ILLUMINAZIONE ESTERNA”

L’AQUILA – “Sgomento, rabbia per quanto accaduto e solidarietà e vicinanza nei confronti delle suore celestine del monastero di San Basilio”: sono questi i sentimenti espressi dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a seguito dell’incursione verificatasi all’interno del monastero nella notte tra il 1° e il 2 giugno scorsi.

“Episodi inqualificabili e ingiustificabili, non ascrivibili ad una semplice bravata. Grazie alla collaborazione della ditta che ha eseguito i lavori di restauro del complesso, sarà installato un sistema di telecamere di videosorveglianza per scongiurare che simili episodi possano ripetersi e verrà potenziata l’illuminazione esterna dell’area. – ha commentato il primo cittadino che questa mattina si è recato personalmente sul posto per incontrare la piccola comunità religiosa di suore di clausura ed effettuare un sopralluogo – Le suore celestine sono un simbolo di questa città e chiunque abbia osato violare la loro serenità nonché gli spazi in cui curano la loro spiritualità va punito in maniera esemplare. Sono certo che le Forze dell’ordine faranno di tutto per individuare i responsabili di gesti tanto insensati quanto immorali che feriscono un’intera comunità che gioiosamente si è ritrovata per festeggiare in occasione della notte bianca, in cui migliaia di persone si sono divertite compostamente, e oggi si stringe intorno alla sofferenza delle sorelle celestine generata da tanta inciviltà”