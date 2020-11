INDAGINE SOLE 24 ORE SU QUALITA’ AMBIENTALE, CATALANO (PD): “GIUNTA HA DIMENTICATO DI INVIARE I DATI”

PESCARA – “Ormai è un appuntamento fisso: Pescara fa brutte figure a livello nazionale. Oggi fa notizia che sia precipitata al terzultimo posto in Italia per la qualità dell’aria. La ragione di questo crollo è che la giunta Masci, a differenza di tutti gli altri Comuni capoluogo, ha dimenticato di inviare i dati. Una sciatteria sconfortante”.

Lo denuncia la consigliera comunale del Pd Stefania Catalano, intervenendo sull’indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore e realizzata in collaborazione con Legambiente, che fa precipitare Pescara di ben venti posizioni, arrivando in fondo alla classifica.

“E’ del tutto evidente – sottolinea Catalano – che a questa giunta, così presa da una nuova cementificazione della città, i temi ambientali siano del tutto indifferenti. Non dimentichiamo che questo Consiglio Comunale è arrivato a bocciare, caso quasi unico in Italia, la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza climatica, adottando così una linea negazionista sui cambiamenti climatici e facendo fare, anche in quel caso, un’altra brutta figura alla città”.

Download in PDF©