INDENNITA’ DI FUNZIONE CHIETI: FEBO, “TAGLI ANCHE PER LA GIUNTA MA MENO AUTONOMIA ASSISE CIVICA”

Il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo chiarisce la questione dei tagli del gettone di presenza dei consiglieri in rapporto alle indennità della Giunta.

“Trovo utile a tutti fare questo chiarimento, con l’auspicio che si possa lavorare per la città, in modo costruttivo – dice – A fine novembre arriverà in Aula la delibera con cui i consiglieri comunali taglieranno i propri gettoni di presenza per destinarli in prima battuta al conto corrente bancario comunale per l’emergenza Covid, poi a progetti destinati alla città”.

“La Giunta comunale farà altrettanto, come ha già avuto modo di affermare e anche chiarire, a fronte delle polemiche legate proprio alle indennità di funzione, ma va detto che non ha autonomia decisionale a proposito, come invece succede per il Consiglio Comunale che ha potuto decidere di istituire un capitolo di bilancio dove raccogliere i tagli”.

“Aperta la strada e confermata la convinzione di dare destinazioni precise ai fondi che deriveranno dalle riduzioni delle indennità di funzione, come non è avvenuto in passato perché i fondi venivano trattenuti dal Comune e non erogati, si procederà anche per la Giunta, come ha ha confermato il sindaco Diego Ferrara pochi giorni fa. L’auspicio oggi è che sia finito il momento della demagogia e delle polemiche che attaccano l’onorabilità delle persone, oltre che delle istituzioni, con l’invito alla minoranza a tenere alto proprio il decoro istituzionale di cui ognuno di noi, eletto o chiamato a vario titolo a governare o a lavorare per la città, è portatore”.

