INDIA: SABATO NUOVA UDIENZA PER WRITER ABRUZZESI ARRESTATI

PESCARA – Si terrà sabato 15 ottobre l’udienza per la valutazione del secondo reato contestato ai quattro italiani, due dei quali abruzzesi, arrestati in India perché ritenuti responsabili di aver imbrattato due carrozze della metropolitana di Ahmedabad e di essere penetrati in un’area proibita.

Oltre al danneggiamento dei treni, infatti, ai quattro è contestato il reato di effrazione per arrecare un danno.

Lo riferisce la TgR Abruzzo nell’edizione serale.

I quattro – Daniele Starinieri, 21 anni di Spoltore (Pescara), Gianluca Cudini (24) di Tortoreto (Teramo), Baldo Sacha (29), di Monte San Vito (Ancona) e Paolo Capecci (27), di Grottammare (Ascoli Piceno) – sono attualmente in custodia cautelare.

I legali attendono di sapere se potranno accedere alla scarcerazione su cauzione. La Farnesina segue il caso.

Ieri, riferisce ancora la Tgr, i giovani sono stati visitati dal personale del Consolato.