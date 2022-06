INDIEROCKET FESTIVAL: TUTTO PRONTO PER IL GRAN FINALE DI DOMANI

PESCARA – Chiusura catartica per il 19esimo IndieRocketFestival in corso al Parco Di Cocco di Pescara.

Dopo un inizio energico, contrassegnato da presenze esclusive e del tutto muove per l’Italia, domani, domenica 26 giugno, giornata di chiusura, senza biglietto, si va in crescendo e si prepara un vero e proprio show.

Dal Mali sul palco del Festival arrivano i Tamikrest, band che vive nel mezzo di uno dei deserti più remoti del mondo. La loro musica è un tributo all’identità tuareg, con l’obiettivo di far conoscere la poesia e la cultura Tamasheq a platee e palcoscenici internazionali. Francesi di nascita e con lo sguardo puntato su rotte e suoni provenienti dal Mediterraneo, sono i Crimi, progetto in cui il frontman Julien Lasuisse, utilizzando il dialetto siciliano imparato dai nonni, dà vita ad un groove della diaspora, che si muove tra raï algerino e funk di New Orleans, afrobeat e ballate popolari.

Torna sul palco del festival con un nuovo live-set, figlio dell’ultimo acclamato album “Meridies”, anche il produttore italiano Go Dugong. Una performance la sua, in cui i ritmi tradizionali della sua terra d’origine, la Puglia, vengono immersi in un magma psichedelico, tra elettronica e sperimentazione. Torna Shigeto, il batterista/producer americano, tra le punte di diamante della label Ghostly International, con Tammy Lakkis, cantante, compositrice e DJ, una delle artiste più interessanti dell’underground americano, insieme in un dj-set b2b che attraverserà diversi colori dello spettro dance. A completare la lineup anche l’agit-pop del duo Anticorpi e il dj-set di Dannata Balera.

IndieRocket Festival è organizzato da Indierocket APS con il patrocinio del Comune di Pescara, con il contributo di Fondazione Pescarabruzzo, il supporto di Movimentazioni APS, Arci ed una fitta rete di sponsor pubblici, privati e media partner.

Domenica ingresso gratuito per tutti

IndieRocket Festival 2022 | 24, 25, 26 giugno 2022

Parco Ex Caserma Di Cocco | Pescara #irf2022

www.indierocketfestival.it / facebook.com/indierocketfestival

Instagram @indierocketfestival