INDIPENDENZA E INCLUSIONE DISABILI: POTENZIATO IL PROGETTO DEI COMUNI DELL’AMBITO VOMANO-TORDINO

GIULIANOVA – L’Unione dei Comuni “Terre del Sole”, potenzia il progetto per l’autonomia delle persone con disabilità. La novità riguarda i comuni del Teramano Bellante, Giulianova, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Roseto degli Abruzzi.

Si spiega in una nota: “L’Unione dei Comuni Terre del Sole compie un importante passo avanti nel sostegno alle persone con disabilità residenti all’interno dell’Ambito Territoriale Tordino-Vomano. La Giunta dell’Ente ha infatti approvato una rimodulazione del progetto ‘Percorsi di autonomia’, un’iniziativa fondamentale per promuovere l’indipendenza e l’inclusione sociale e lavorativa”.

“Questa revisione, resa possibile dal rafforzamento della struttura dell’Unione e dalla conseguente ripresa a pieno regime del lavoro sui progetti finanziati dal PNRR, mira a ottimizzare l’utilizzo delle risorse e a garantire tempi di realizzazione più rapidi. Il progetto, che prevede un investimento di 715.000 euro, si rivolge a persone con disabilità di età compresa tra i 18 e i 55 anni, offrendo loro opportunità concrete per costruire una vita autonoma e soddisfacente”.

“Tra le principali attività previste, spiccano i percorsi di autonomia abitativa. Saranno attivati due gruppi-appartamento, dotati di tecnologie domotiche per la sicurezza e l’autonomia, che ospiteranno 12 beneficiari. Gli immobili saranno riqualificati per eliminare le barriere architettoniche e migliorare le condizioni abitative, mentre un’équipe di professionisti fornirà sostegni domiciliari e a distanza, garantendo un’assistenza continua e personalizzata”.

“Un’attenzione particolare sarà dedicata all’inclusione lavorativa e allo sviluppo di competenze. In collaborazione con i Centri per l’Impiego e il Terzo Settore, saranno avviati tirocini formativi e percorsi di sviluppo delle competenze digitali, con fornitura di strumentazione e formazione specifica. Inoltre, sarà sperimentato il lavoro a distanza, per favorire l’occupazione di persone con disabilità in ambiti compatibili con le loro esigenze”.

“Infine, il progetto prevede un robusto supporto sociale e la promozione della partecipazione alla vita comunitaria. L’équipe multidisciplinare sarà rafforzata con l’inserimento di nuove figure professionali, come assistenti sociali, educatori, psicologi e tecnici esperti. Saranno attivati percorsi di socializzazione e partecipazione a eventi culturali e ricreativi, per contrastare l’isolamento sociale e favorire la creazione di reti di supporto. Il coinvolgimento attivo delle famiglie e della comunità sarà un elemento chiave per garantire un approccio integrato e inclusivo”.

“La rimodulazione del progetto ha già prodotto effetti positivi. Grazie all’unificazione delle gare d’appalto, è stato possibile ottimizzare la gestione finanziaria e ridurre alcune voci di spesa. Le risorse sono state investite per migliorare la qualità degli interventi, in particolare per la ristrutturazione degli alloggi e i servizi di supporto. Inoltre, è stato definito un cronoprogramma chiaro e realistico, che garantisce tempi certi per l’attuazione del progetto”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questa ripartenza – afferma il Presidente Mario Nugnes a nome di tutta la Giunta – Questo passo rappresenta un impegno concreto dell’Unione dei Comuni “Terre del Sole” verso la piena attuazione delle politiche di inclusione e autonomia. Continueremo a promuovere soluzioni innovative e concrete a sostegno delle persone con disabilità, con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più inclusiva e accogliente. Fondamentale, per questo ennesimo obiettivo raggiunto, è stato il lavoro degli uffici che, grazie al rafforzamento dell’Organico, sono riusciti a rimodulare e rendere operativo un progetto così importante”.