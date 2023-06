“INDUSTRIA FELIX” PREMIERA’ LE NOVE IMPRESE ABRUZZESI PIU’ COMPETITIVE: L’EVENTO A FOLIGNO

FOLIGNO – Saranno 74 le imprese italiane più competitive, di cui 9 abruzzesi, a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili che saranno premiate mercoledì mattina 14 giugno a Foligno, in provincia di Perugia, a Palazzo Trinci in occasione del 51esimo evento “Industria Felix”, 6a edizione del Lazio, quarte edizioni di Marche, Toscana e Umbria, terza dell’Abruzzo e prima della Sardegna.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Umbria, con la collaborazione di Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, Comune di Foligno, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Elite (Gruppo Euronext), Plus Innovation, M&L Consulting Group. Saranno insignite dell’Alta onorificenza di bilancio 9 aziende di Abruzzo e Toscana, 10 delle Marche, 12 del Lazio, 13 della Sardegna e 21 dell’Umbria.

Ecco le 9 società di capitali abruzzesi che saranno premiate: Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.P.A., Mab Manifatture S.R.L.. L’Aquila (3): Celi Calcestruzzi S.P.A., Dante Labs S.R.L., Isweb S.P.A.. Pescara (2): A.E.V. S.R.L., Nrg Med S.R.L.. Teramo (1): Diodoro Ecologia S.R.L..

