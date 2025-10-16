INDUSTRIA FELIX: SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E WELFARE AZIENDALE, PREMIATE SEI IMPRESE ABRUZZESI

ROMA – Sono 94 le imprese italiane, di cui 6 dell’Abruzzo, con i migliori indici di sostenibilità rispetto ai criteri ESG, tutte dotate di una valutazione o di un rating di Cerved Rating Agency che fanno riferimento ad ambiente, welfare aziendale e gestione d’impresa, valutate dunque su dati oggettivi.

Le imprese abruzzesi sono Cantina Tollo, F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Mega Spa, in pronvicia di Chieti, A.C.A. S.p.a. e Nrg Med S.r.l, in provincia di Pescara, Citigas Coop in provincia di Teramo.

Le società sono state premiate ieri a Roma al Palazzo Senatorio nell’Aula Giulio Cesare, dove si riunisce l’assemblea capitolina, da Industria Felix Magazine, periodico di economia fondato e diretto da Michele Montemurro, in occasione del 66° evento Industria Felix, prima edizione nazionale ESG.

“Di fronte a scenari incerti e mutevoli la sostenibilità resta un pilastro fondante per la sana e prudente gestione del rischio delle imprese. Chi affronta le sfide dei mercati con consapevolezza ha il vantaggio di prendere decisioni strategiche informate. Cerved Rating Agency è riconosciuta dai nostri clienti come leader di mercato in Italia per la fornitura di analisi del rischio e la capacità innovativa dei prodotti in ambito credito e ESG, ha dichiarato il ceo di Cerved Rating Agency Fabrizio Negri, intervenuto durante la cerimonia, che aggiunge: “È un privilegio per Cerved Rating Agency ed il Gruppo Cerved essere partner di questa iniziativa in ambito ESG promossa da Industria Felix. Il nostro ruolo tecnico intende testimoniare la nostra capacità di analisi dei dati ESG e delle eccellenze aziendali che meritano tale riconoscimento».

La regione più premiata è stata la Lombardia con 17 imprese, seguita da Campania e Puglia (11), Lazio e Piemonte (8), mentre 43 aziende hanno ottenuto una valutazione molto alta o alta rispetto ai criteri ESG, 6 per Environment e Social, 1 per Environment e Governance, 25 per Social e Governance, 3 per Environment, 7 per Social, 2 per Governance e 7 Potenzialmente ESG.

Qui di seguito le aziende premiate per categoria.

ESG (43): A.F. Energia S.r.l., Acquedotto Pugliese S.p.a., B.Energy S.p.a., Belli S.r.l., Cantina Tollo S.c.a., Cer Power S.r.l., Citigas Coop, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Consorzio Stabile Prometeo S.p.a., Di Leo Pietro S.p.a., Elettrosud di Ezio Scavelli e Saverio Altimari S.r.l., Evoca S.p.a., F.lli De Cecco di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Formula Servizi Società Cooperativa, G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group), Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., Intermodaltrasporti S.r.l., La Lucente S.p.a., Liguria Digitale S.p.a., Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico, Nuove Acque S.p.a., Oropan S.p.a., Paradisi S.r.l., Pellegrini S.p.a., Planetaria S.r.l., Progest S.p.a., Romagnoli Fratelli S.p.a., Salov S.p.a., Sarno Display S.r.l. Sb, Serenissima Ristorazione S.p.a., Service Key S.p.a., Sim Ingegneria S.r.l., Sion S.r.l., Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale, Systema Ambiente S.p.a., Terranova S.r.l., Trans Italia S.p.a., Ufi Filters S.p.a., Vet S.r.l., Way2global S.r.l. Sb, Zucchetti Group S.p.a. (Z Holding S.p.a.).

ABRUZZO (6). Chieti (3): Cantina Tollo S.C.A., F.lli De Cecco Di Filippo – Fara San Martino – S.p.a., Mega S.p.a.. Pescara (2): A.C.A. S.p.a. In House Providing, Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): Citigas Coop..

BASILICATA (3). Matera (2): Clemente S.r.l., Di Leo Pietro S.p.a.. Potenza (1): Società Cooperativa Cantina Di Venosa a r.l..

CALABRIA (3). Cosenza (2): Sim Ingegneria S.r.l., Sposato Costruzioni S.r.l.. Crotone (1): Elettrosud Di Ezio Scavelli e Saverio Altimari S.r.l..

CAMPANIA (11). Avellino (2): Elbor S.p.a., Planetaria S.r.l.. Benevento (1): Consorzio Stabile Medil Società Consortile per Azioni. Caserta (2): Industria Calce Casertana S.r.l., Progest S.p.a.. Napoli (5): Centro Aktis – Diagnostica e Terapia S.p.a., Cer Power S.r.l., Dielle S.r.l., Francesco Comune Costruzioni S.r.l., Sms Engineering S.r.l.. Salerno (1): Trans Italia S.p.a..

EMILIA ROMAGNA (5). Bologna (1): Romagnoli Fratelli S.p.a.. Forlì Cesena (1): Formula Servizi Società Cooperativa. Modena (1): Graniti Fiandre S.p.a. (Iris Ceramica Group). Parma (2): Better Corporation Service S.r.l., Krel S.r.l..

FRIULI VENEZIA GIULIA (2). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.a., Gestione Servizi Mobilità S.p.a..

LAZIO (8). Frosinone (1): Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (2): Ambroselli Maria Assunta S.r.l., Bsp Pharmaceuticals S.p.a.. Roma (5): Belli S.r.l., Eg Italia S.p.a., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Mcispa S.r.l., Nordex Italia S.r.l..

LIGURIA (1). Genova (1): Liguria Digitale S.p.a..

LOMBARDIA (17). Bergamo (2): Evoca S.p.a., Sandrini Metalli S.p.a.. Brescia (1): Systema Ambiente S.p.a.. Como (1): Eurotherm S.r.l.. Cremona (1): Corradi e Ghisolfi S.r.l.. Lodi (1): Zucchetti Group S.p.a. (Z Holding S.p.a.). Mantova (1): Ufi Filters S.p.a.. Milano (7): Consorzio Nazionale per la Raccolta il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, Enegreen S.p.a., Metro 5 S.p.a., Pellegrini S.p.a., Seko S.p.a., Service Key S.p.a., Way2global S.r.l. Sb. Monza e Brianza (1): Sarno Dis play S.r.l. Sb. Pavia (1): I.M.S. S.p.a. – Industria Materiali Stampati. Varese (1): Technical Publications Service S.p.a..

MARCHE (1). Ancona (1): Paradisi S.r.l..

PIEMONTE (8). Alessandria (2): Grissitalia S.r.l., Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a.. Cuneo (1): A.C.D.A. S.p.a.. Novara (1): Procos S.p.a.. Torino (3): B.Energy S.p.a., Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., Involucra S.r.l.. Vercelli (1): Nova Aeg S.p.a..

PUGLIA (11). Bari (6): Acquedotto Pugliese S.p.a., La Lucente S.p.a., Oropan S.p.a., Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.p.a., Incentive Promomedia S.r.l., Vet S.r.l.. Foggia (4): Cetola S.p.a., Consorzio Stabile Prometeo S.p.a., Ortore S.r.l., Sottolestelle S.r.l. Sb. Taranto (1): Cantine San Giorgio S.r.l..

SARDEGNA (2). Sassari (2): È Ambiente Impianti S.r.l., È Ambiente S.r.l. Sb.

SICILIA (2). Caltanissetta (1): Sion S.r.l.. Siracusa (1): Irem S.p.a..

TOSCANA (5). Arezzo (1): Nuove Acque S.p.a.. Firenze (2): Alpha General Contractor S.r.l., Terranova S.r.l.. Livorno (1): Scapigliato S.r.l.. Lucca (1): Salov S.p.a..

TRENTINO ALTO ADIGE (2). Bolzano (1): Wolf System S.r.l.. Trento (1): Aquila Basket Trento 2013 S.r.l..

VALLE D’AOSTA (1). Aosta (1): Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l. A Socio Unico.

VENETO (6). Padova (1): A.F. Energia S.r.l.. Treviso (1): Noir S.r.l.. Venezia (2): Aurore Development S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Vicenza (2): Medio Chiampo S.p.a., Serenissima Ristorazione S.p.a..