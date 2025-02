INDUSTRIA: MAGNACCA, “LA NUOVA ARUAP FAVORIRA’ COMPETITIVITA’ AZIENDE”

PESCARA – “Abbiamo il dovere morale e politico di sostenere le ragioni del tessuto economico abruzzese facendo dell’agenzia che gestisce le aree industriali un’alleata delle nostre aziende e dei nostri lavoratori, e non più un costo di trasformazione. Il testo di legge che vuole riformare le aree industriali regionali mira al riassetto e alla riorganizzazione complessiva della gestione delle aree stesse. È una nuova alleanza che Regione Abruzzo vuol attivare con gli imprenditori abruzzesi per aiutare la competitività delle nostre aziende”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca nel commentare l’inizio dell’iter legislativo per l’Aruap, Azienda regionale unica delle aree produttive, in Consiglio regionale.

“Il comparto industriale abruzzese è chiamato a grandi e più impegnative sfide – sottolinea Magnacca – in un panorama transnazionale complesso e in forte recessione. Per questo, l’impegno che prendiamo attraverso l’Aruap, è realizzare per davvero la propria mission a esclusivo servizio delle imprese. Abbiamo la necessità di generare azioni utili alla crescita e alla promozione delle aree industriali favorendo le migliori condizioni per l’arrivo di nuove imprese e favorire la permanenza di quelle già presenti, anche attraverso la cura delle aree industriali e le reti efficienti. Le aree industriali devono essere gestite erogando servizi per favorire innovazione e competitività, senza essere, come a lungo è stato, un costo accessorio inutile per le aziende”.

“Un ente – conclude l’assessore Magnacca – a vantaggio delle imprese e del territorio e di trasformazione per fare dell’Abruzzo una regione attrattiva, competitiva e innovativa”.