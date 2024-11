INDUSTRIA: MAGNACCA, “VIA LIBERA A PDL PER ENTRARE IN NETWORK EUROPEO DELLA CHIMICA”

PESCARA – “L’Abruzzo è pronto a diventare componente dell’associazione European Chemical Region Network (ECRN)”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, ha dato il via libera ad un disegno di legge che prevede la partecipazione all’associazione nata in Belgio nel 2018 e che rappresenta la rete delle regioni chimiche europee, cioè quelle regioni in cui l’industria chimica svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico del territorio.

“È necessario che la Regione Abruzzo faccia un salto di qualità in un settore, come quello chimico, che ritengo essere cruciale per la crescita economica – commenta l’assessore Magnacca – Lo sviluppo e la crescita di una regione passano anche la partecipazione attiva a reti di settore e la partecipazione all’ECRN risponde a questa esigenza, ma soprattutto può rappresentare lo stimolo giusto per l’industria chimica presente in Abruzzo. In questo senso, l’apporto che può arrivare da una regione ad un settore produttivo non deve limitarsi alla copartecipazione a progetti di investimento con fondi dedicati, ma deve riguardare anche l’adesione ad associazioni per stimolare il confronto e lo scambio di esperienze e buone pratiche”.

Con questo obiettivo, si legge ancora nella nota, l’assessore Tiziana Magnacca si appresta a chiedere al Consiglio regionale l’approvazione della legge regionale che a quel punto certificherà l’adesione dell’Abruzzo all’ECRN.

“Per noi il settore della chimica – aggiunge– riveste una grande importanza nel contesto produttivo regionale. Per questo vogliamo promuovere investimenti in ricerca e sviluppo per facilitare la transizione verso prodotti e processi sostenibili, creando in questo modo la giusta integrazione con i principi dell’economia circolare”.