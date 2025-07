INFERMIERE AGGREDITO DA UN PAZIENTE IN AMBULANZA DURANTE IL TRASPORTO DA AVEZZANO ALL’AQUILA

L’AQUILA – Un infermiere del 118 in servizio all’Aquila e ieri pomeriggio è stato aggredito da un sessantenne sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). L’episodio si è verificato durante il trasferimento dell’uomo dall’ospedale di Avezzano a quello dell’Aquila, operazione per la quale è stato coinvolto un equipaggio che era in servizio in quel momento nel capoluogo di regione che ha raggiunto la Marsica. Lo riporta il Centro.

L’infermiere, insieme al medico, ha poi neutralizzato il forsennato. Comunque non ha riportato fratture o conseguenze importanti. Resta, però, la grande paura per un episodio che riaccende i riflettori sull’emergenza legata alle violenze commesse su chi opera in campo sanitario, piaga che ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza sempre più complessa da gestire.