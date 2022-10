INFERMIERI, AGENAS: 6 OGNI MILLE ABITANTI, 18 IN SVIZZERA

ROMA – Il personale sanitario italiano, rapportato alla popolazione, è caratterizzato da “un numero complessivo di medici congruo e da un numero di infermieri insufficiente”. Ci sono infatti 4 medici ogni 1000 abitanti contro 3,17 della Francia e 3,03 del Regno Unito, mentre in Germania sono 4,47 per 1000 abitanti.

I dati sono contenuto nel Rapporto ‘Il personale del Ssn’, dell’Agenas.

Per gli infermieri, invece, si registra un gap di -2,6 infermieri ogni 1000 abitanti rispetto alla media Ue. In Italia nel 2020 operavano 6,2 infermieri per 1000 abitanti contro i 18 di Svizzera e Norvegia, 11 della Francia, 13 della Germania e 8,2 in Gb.