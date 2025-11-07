INFILTRAZIONI MALAVITOSE NELL’AQUILANO: INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER UNA DITTA DI AUTONOLEGGIO

L’AQUILA – Il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo ha adottato un nuovo provvedimento interdittivo antimafia nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’autonoleggio.
La misura si è resa necessaria all’esito dell’attività istruttoria curata dal Gruppo Interforze Antimafia presso la Prefettura dell’Aquila, alla luce dei riscontrati pericoli di condizionamento della società con organizzazioni criminose esterne al territorio provinciale.
“L’adozione del provvedimento”, si legge in una nota, “conferma la massima attenzione istituzionale della Prefettura nell’azione di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione della criminalità nel tessuto economico sano e si pone in linea di continuità con le altre misure amministrative finora adottate nei confronti di operatori economici attivi in diversi settori produttivi”. Il Prefetto ringrazia le Forze di polizia e i componenti del Gruppo Interforze Antimafia provinciale per il costante impegno a presidio della legalità del territorio.
