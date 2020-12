INFLUENZA, BASSETTI: “80 PER CENTO PERSONALE SANITARIO NON SI VACCINA”

ROMA – Il personale sanitario sarà particolarmente restio al vaccino anti-Covid. Ne è convinto il virologo Matteo Bassetti, ospite di Rai Radio1 a “Un Giorno da Pecora”. “Lo conosco. Una delle più grosse resistenze da questo punto di vista l’abbiamo trovata tra i medici e gli infermieri”.

Quali sono le percentuali di vaccinazione tra di loro? “Per il vaccino influenzale si vaccina solo il 20%, mentre l’80% non si vaccina. Per il Covid – ha proseguito Bassetti – secondo me si dovrebbe arrivare al 100% dei vaccinati tra il personale sanitario”. Per il virologo “se arriviamo al 50% è da stappare delle bottiglie, anche se è pochissimo”. Dal canto suo, nessun tentennamento: “Lo avrei già fatto se fosse uscito”. E assicura: “Il vaccino di Pfizer e Moderna ha una tecnologia eccezionale, con la quale potremo fare molti vaccini in futuro. E questa è una cosa molto positiva dal punto di vista scientifico”.

Download in PDF©