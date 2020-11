INFLUENZA: PREGLIASCO, “MI ASPETTO STAGIONE PIU’ MORBIDA”

ROMA – “Ci sono dei casi sporadici di influenza stagionale, ma ancora non è esplosa la curva e ce l’aspettiamo da Natale in poi. Speriamo che accada come accaduto in Australia, dove la stagione invernale è stata piuttosto morbida dal punto di vista influenzale. Mi attendo dunque anche per noi una stagione che crei meno problemi”. Lo ha detto a Radio Cusano Campus il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. Rispetto al vaccino anti-covid, invece, Pregliasco ha affermato che “il 2021 sarà un anno in cui con i vaccini riusciremo a contenere meglio la malattia. L’opportunità di una vaccinazione di massa ha anche una valenza economica, perché le nazioni che riusciranno più rapidamente ad arrivare ad un alto livello della vaccinazione potranno far ripartire più rapidamente l’economia”.

Download in PDF©