INFLUENZA, SCOTTI (FIMMG): “ACCELERARE CON VACCINI, RISCHIO EPIDEMIA GRAVE”

ROMA – “Oggi abbiamo una generazione che ha saltato l’epidemia influenzale dello scorso anno e questo significa che tantissimi cittadini non hanno neanche gli anticorpi rispetto al virus influenzale dello scorso anno. Quindi è importante accelerare con la vaccinazione antinfluenzale, altrimenti rischiamo di avere un’epidemia influenzale più grave”.

Lo ha affermato il segretario della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, intervenuto all’iniziativa “Inventing for life Health Summit” promossa da Msd Italia.

Lo scorso anno, per effetto del distanziamento, delle chiusure e delle mascherine, ha rilevato Scotti, l’epidemia influenzale è stata evitata ma quest’anno “la situazione è cambiata ed il fatto di avere tanti soggetti non entrati in contatto col virus influenzale e dunque senza anticorpi può innescare una epidemia più estesa”.