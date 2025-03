INFORMAZIONE E DIGITALE: VENERDI’ AD ATRI L’INCONTRO COL GIORNALISTA LUCA TELESE

ATRI – Sarà il direttore del quotidiano “il Centro” Luca Telese, giornalista, scrittore e conduttore di note trasmissioni televisive e radiofoniche ad aprire gli incontri del mese di marzo del progetto Abruzzo Giovani Digital Media, organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con i comuni del Fino-Cerrano e il coordinamento dei comuni di Silvi e Atri (Teramo).

Come si legge in una nota, l’evento con Telese è in programma venerdì 7 marzo alle ore 11 nel teatro comunale di Atri. “Si parlerà di informazione e digitale, della rete e dei rischi di ritrovarsi tra le mani notizie non verificate e peggio ancora false, tendenziose e pericolose. Il direttore Telese ha accolto con grande piacere l’invito dell’associazione culturale Atri per Atri, partner del progetto, al workshop con gli studenti delle scuole della città Ducale per i quali ha sempre avuto un grande interesse nel sottolineare l’importanza della conoscenza degli strumenti multimediali dell’informazione”.