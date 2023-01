INFORMAZIONE ON LINE: CLASSIFICA NEWSGUARDTECH SU SITI ITALIANI AFFIDABILI E DI QUELLI CON FAKE NEWS

ROMA – Anche nel 2022 la no profit americana Newsguardtech.com ha stilato la lista dei giornale online ritenuti più affidabili nel panorama editoriale del web in Italia.

Ed anche di quelli invece ritenuti “inaffidabili” e “veicolatori di fake news”.

Il sistema NewsGuard si serve di un team di giornalisti e professionisti con esperienza nel settore dell’informazione, i quali valutano i siti di notizie in base a nove criteri giornalistici, con particolare attenzione a quelli riguardanti gli standard di credibilità e trasparenza.

Tra il 4,5% circa dei siti in lingua italiana che hanno ottenuto un punteggio pieno nell’analisi di NewsGuard, i primi dieci sono quelli che hanno ottenuto il maggior engagement su Facebook e Twitter (Mi piace, condivisioni e commenti).

Nella lista ci sono, tra gli altri, siti di quotidiani nazionali, siti di notizie locali, siti di settimanali e siti di organizzazioni di fact-checking.

NewsGuard assegna ai siti che pubblicano notizie e informazioni un punteggio da 0 a 100, a seconda di quanti dei nove criteri di credibilità e trasparenza (a cui viene associato un certo numero di punti a seconda dell’importanza) vengono rispettati dal sito stesso.

Un sito con un punteggio inferiore a 60 è considerato generalmente inaffidabile.

In questo secondo elenco, NewsGuard identificato i siti meno affidabili, ovvero quelli con un punteggio uguale o inferiore a 25, che hanno ottenuto il maggior engagement nel 2022 (Mi piace, condivisioni e commenti su Facebook e Twitter). In prima posizione compare il sito che ha ottenuto più engagement. Tutti i siti inclusi in questa lista, che pubblicano regolarmente informazioni false e fuorvianti, hanno diffuso disinformazione sul COVID-19, e tutti tranne uno (Ilparagone.it) hanno pubblicato informazioni non accurate o fuorvianti sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Ciò dimostra come i siti che traggono profitti dalla pubblicazione di disinformazione su un determinato tema spesso pubblichino disinformazione anche su altri argomenti.

A dicembre, NewsGuard ha contattato tutti questi siti per chiedere un commento in merito alla propria analisi. Tutte le risposte ricevute da NewsGuard in proposito sono riportate testualmente di seguito.

I SITI AFFIDABILI

Open.online.it, sito che si occupa di notizie nazionali e internazionali pensato per i millennial.

Ilsole24ore.com, sito del quotidiano nazionale con sede a Milano che si occupa principalmente di economia e finanza.

Tpi.it, sito che pubblica notizie di carattere nazionale e internazionale, con una particolare attenzione alla politica.

Varesenews.it, sito di notizie per la provincia di Varese, in Lombardia.

Focus.it, il sito web di Focus, una rivista mensile che si occupa di scienza, tecnologia e storia.

Lanuovasardegna.it, sito del quotidiano di Sassari La Nuova Sardegna, che si occupa di notizie riguardanti la regione Sardegna.

Internazionale.it, settimanale che pubblica articoli della stampa estera tradotti in italiano, inchieste e reportage.

Editorialedomani.it, sito di Domani, quotidiano a distribuzione nazionale fondato nel 2020 che pubblica notizie nazionali e internazionali, con un’attenzione particolare al giornalismo investigativo.

Pagellapolitica.it, sito italiano dedicato al fact-checking politico.

Facta.news, il sito di Facta, “un progetto di fact-checking che si occupa di bufale, notizie false e disinformazione”.

I SITI NON AFFIDABILI

Ilparagone.it

Il sito dell’ex senatore e giornalista italiano Gianluigi Paragone – si legge nel report di NewsGuard -, che ha più volte pubblicato affermazioni false, fuorvianti e non comprovate sulla pandemia di COVID-19 e i relativi vaccini.

Imolaoggi.it

Un sito d’informazione – spiega il report di NewGuard – con posizioni politiche di destra che ha pubblicato contenuti falsi, fuorvianti e non comprovati sul COVID-19, la guerra tra Russia e Ucraina, l’immigrazione e altri argomenti.

Rassegneitalia.info

Un sito con un orientamento politico di destra – si legge nel sito di NewsGuard – che ha pubblicato affermazioni false e infondate su diversi argomenti, tra cui la pandemia di COVID-19, i vaccini e il conflitto tra Russia e Ucraina. A proposito dell’analisi di NewsGuard, il sito ha affermato via email: “Per quanto riguarda la vostra valutazione, non la riteniamo giusta e veritiera. Noi non pubblichiamo notizie false, perché riportiamo fonti linkate di giornali nazionali verificati, correggiamo gli errori quando ce li segnalano. Non pubblichiamo i nomi dei redattori perché gli articoli non sono nostri, ci limitiamo a ricopiare l’articolo e aggiungere le fonti”.

Lantidiplomatico.it

Un sito di estrema sinistra che si occupa di notizie internazionali che ha pubblicato spesso contenuti falsi e ha dato spazio alla disinformazione russa – si legge nel report di NewsGuard. Dopo che NewsGuard ha chiesto un commento al direttore de Lantidiplomatico.it in merito alla sua analisi sulle pratiche di credibilità e trasparenza del sito, su Lantidiplomatico.it è uscito un articolo intitolato “NewsGuard: come un’agenzia Usa censura testate regolarmente registrate in Italia”. Il sito ha anche invitato NewsGuard via email a rivolgersi ai suoi legali “per ogni ulteriore comunicazione”.

Scenarieconomici.it

Un sito con un orientamento di destra – scrive NewsGuard – che ha pubblicato notizie false e fuorvianti e che non rivela la sua proprietà da parte di un membro del Parlamento europeo».

Mag24.cloud «Un sito di notizie gestito in modo anonimo – spiegano gli esperti di NewsGuard -, che ha ripetutamente pubblicato informazioni false sulla pandemia di COVID-19 e i relativi vaccini e sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Controinformazione.info

Un sito di notizie che ha pubblicato contenuti falsi e articoli che sostengono teorie del complotto – si legge nel report di NewsGuard -, anche su questioni geopolitiche, sulla pandemia di COVID-19 e sul conflitto Russia-Ucraina. In merito a questa analisi, Luciano Lago, il proprietario del sito, ha scritto a NewsGuard via email: “Noi non siamo obbligati a rispettare i parametri di News Guard né di altre agenzie del sistema”.

Voxnews.info

Un sito italiano gestito in modo anonimo che pubblica regolarmente informazioni false a sostegno della sua agenda anti-immigrazione – spiegano i giornalisti di NewsGuard -. Il sito ha pubblicato anche disinformazione sui vaccini contro il COVID-19, sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Grandeinganno.it

Un sito gestito in modo anonimo – si legge nel report di NewsGuard – che ha pubblicato articoli con affermazioni false e teorie del complotto su COVID-19, vaccini, 5G e sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Maurizioblondet.it

Il sito personale di Maurizio Blondet – spiega NewsGuard -, un giornalista che ha dato spazio a informazioni false su scienza, politica e sul conflitto Russia-Ucraina. In risposta a una richiesta di commento da parte di NewsGuard, il proprietario Maurizio Blondet ha pubblicato interamente il contenuto dell’email di NewsGuard sul suo sito, aggiungendo: “La soluzione è semplice: smettete di leggere le mie falsità”