“INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE IMPRESE”: D’ANNUNTIIS, “ABRUZZO NELLE DIRETTRICI STRATEGICHE”

PESCARA – “La Regione Abruzzo in questi anni ha individuato le direttrici strategiche di sviluppo infrastrutturale del territorio con particolare attenzione alla competitività delle nostre imprese. C’è una forte azione del presidente Marsilio e della coalizione di centrodestra per far in modo che il nostro territorio recuperi il gap infrastrutturale del passato rendendo l’Abruzzo una regione al passo coi tempi”.

Così Umberto D’Annuntiis, consigliere regionale di Fdi e sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega a Trasporti e Infrastrutture, nel presentare il primo appuntamento del tour di incontri territoriali nelle quattro province abruzzesi dal titolo “Infrastrutture a servizio delle imprese”, che si svolgerà al centro eventi Agorà di Atessa, in provincia di Chieti, lunedì 31 luglio alle ore 16. Gli eventi sono promossi dall’azienda regionale per le Attività produttive (Arap), in collaborazione con la Regione Abruzzo e la Sangritana S.p.A.

“A tal proposito si sono raggiunti importanti risultati per quanto riguarda la revisione delle reti TEN-T – prosegue D’Annuntiis -. Il presidente Marsilio, quale coordinatore del gruppo delle quattro Regioni, Abruzzo, Marche, Molise e Puglia, ha formulato al Ministero una proposta contenente l’inclusione nella rete Core della sezione ‘Ancona-Bari’, lungo l’asse adriatico e delle sezioni trasversali che collegano il mare Tirreno al mare Adriatico. Direttrici che, in passato, non erano state recepite nella rete centrale. L’istanza contiene importanti novità per l’Italia ma, soprattutto, per l’Abruzzo che risulta finalmente attraversato dal Corridoio europeo Baltico-Adriatico con l’inserimento nella rete ‘Extended Core’ della dorsale adriatica (Linea Ferroviaria Adriatica Bologna-Bari e Autostrada A14 tratta Ancona-Pescara) con una conseguente significativa valorizzazione dei territori. Inoltre, ingenti sono gli investimenti in corso di realizzazione per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie, della portualità e dei collegamenti con le zone produttive della nostra regione”, conclude il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale con delega a Trasporti e Infrastrutture.