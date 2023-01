ROMA – “Ho colto con soddisfazione la forte determinazione mostrata dal ministro Salvini nell’accelerare la gestione dei dossier riguardanti le infrastrutture e i trasporti della nostra Regione”.

Lo scrive in una nota il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della riunione tenuta questo pomeriggio, a Roma, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il ministro Matteo Salvini e il vice ministro Galeazzo Bignami. Presenti, tra gli altri, anche il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo, della Lega e il senatore Guido Liris, di FdI.

“Il ministro – spiega Marsilio – è stato un interlocutore particolarmente attento e intenzionato a non perdere ulteriore tempo su questioni aperte ormai da anni: dalla velocizzazione della tratta ferroviaria Pescara-Roma, al collegamento diretto con L’Aquila, fino alla terza corsia sull’A14 e le opere da realizzare per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso”.

Aggiunge Liris, senatore eletto in Abruzzo, ex assessore regionale al Bilancio e già vice sindaco dell’Aquila: “Sono molto soddisfatto dell’esito dell’incontro con il ministro Salvini. Gli importanti dossier messi in campo dalla Regione Abruzzo riguardanti le infrastrutture sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.

“Constante e continua – assicura Liris – sarà l’interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture, sarò una sentinella attenta nella verifica quotidiana dello stato di avanzamento dei lavori. L’impegno dovrà essere congiunto e a tutti i livelli, dai comuni alla regione fino al governo nazione. Solo insieme vinceremo questa importante battaglia”, conclude.