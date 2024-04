INFRASTRUTTURE: D’ERAMO, “CON STAZIONI DEL TERRITORIO CENTRO POLIFUNZIONALE A POPOLI-VITTORITO”

ROMA – “Bene il progetto ‘Stazioni del Territorio’, promosso dal Gruppo FS Italiane e da RFI, grazie al quale la stazione di Popoli-Vittorito, in provincia di Pescara, è stata trasformata in un centro polifunzionale mettendo parte dei fabbricati viaggiatori e delle aree esterne a disposizione della cittadinanza con l’inserimento di servizi polivalenti e di pubblica utilità”.

Così, in una nota il segretario regionale della Lega in Abruzzo Luigi D’Eramo, sottosegretario Masaf.

“Il fabbricato viaggiatori – spiega – è stato completamente ristrutturato: atrio, sala di attesa in cui sono state create postazioni di lavoro con prese elettriche per consentire di ricaricare dispositivi elettronici, due spazi destinati ad ambulatori medici e centro di ascolto con psicologi e uno destinato alla parafarmacia. Installati un defibrillatore per interventi di primo soccorso e un armadietto per la consegna dei farmaci. Esternamente il fabbricato ha subito un rifacimento complessivo. Entro maggio saranno ultimati i lavori di manutenzione straordinaria per gli ambienti già destinati alla Croce Rossa Italiana di Popoli Terme per l’attivazione di uno sportello per servizi sociali e la realizzazione di un’aula didattica per corsi di formazione ad operatori e volontari”.

“Inoltre, il Comune opererà un ampliamento dell’attuale parcheggio coperto da una pensilina fotovoltaica modificando la recinzione esistente e all’ingresso del parcheggio verrà posizionato l’Amazon Locker. Avanti così per un’Italia vicina ai territori e alle loro esigenze”, conclude D’Eramo.