INFRASTRUTTURE: FINA (PD), “GRAVE ESCLUSIONE L’AQUILA DA TEN-T, CENTRODESTRA INCAPACE E DANNOSO”

L’AQUILA – “L’Aquila, è stata tagliata fuori dalle reti europee Ten-T vedendo preclusi i grandi flussi merci e passeggeri nazionali e internazionali. Un danno enorme per il territorio aquilano e per la regione stessa che non può certo essere mitigato dalla pur positiva notizia della ferrovia Roma-Pescara”.

Così, in una nota, Michele Fina, senatore e tesoriere del Pd.

“L’esclusione de L’Aquila – aggiunge – è il punto di arrivo di anni di promesse non mantenute, errori e ciniche decisioni del centrodestra abruzzese. In realtà il corridoio Tirreno Adriatico non è mai esistito se non nelle dichiarazioni del centrodestra, per cui è stato formalizzato che L’Aquila è stata esclusa da un corridoio che non c’è”.

“Certo è che se si contava sul rilancio imprenditoriale del nostro territorio oggi vi è stata posta una pesantissima ipoteca. E la colpa è tutta del centrodestra abruzzese, di casa nei palazzi romani ma del tutto indifferente ai destini della nostra Regione”, conclude Fina.