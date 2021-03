INFRASTRUTTURE: ZENNARO, “INCONTRO CON VICEMINISTRO PER ALTA VELOCITA’ IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “A poche settimane dalla presentazione del nuovo piano italiano per il Recovery Fund con il viceministro abbiamo affrontato le priorità dell’Abruzzo da inserire nel Recovery e in altre progettualità, come l’alta velocità Roma-Pescara, l’allargamento della linea ferroviaria a Teramo- L’Aquila- Roma, il potenziamento della tratta adriatica”.

Lo scrive in una nota il deputato della Lega Antonio Zennaro, al termine dell’incontro, che si è tenuto oggi pomeriggio a Roma, organizzato dal Dipartimento Sud della Lega con il viceministro per le Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Morelli.

“Serve una strategia d’insieme, che guardi anche oltre i sei anni del Recovery e faccia leva pure sui fondi strutturali europei o sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Il viceministro si è impegnato a seguire i dossier che riguardano l’Abruzzo e il Centro Sud, la rete di infrastrutture è necessaria per rilanciare turismo ed economia, nuovi cantieri rappresentano anche nuova occupazione. Altro problema quello dei lavori che bloccano le autostrade abruzzesi A14, A24/25 con continue ripercuotersi su cittadini e trasporti, su questo fronte è necessaria l’interlocuzione del Governo con i rispettivi concessionari per ridurre al più presto i disagi”.