INGEGNERIA E TUTELA AMBIENTE: LE MIGLIORI PROFESSIONALITA’ ARTA SALGONO IN CATTEDRA

L’AQUILA – Le migliori professionalità dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta) saranno docenti d’eccezione, in cattedra per formare i futuri ingegneri sulle modalità di approccio al tema del controllo ambientale.

Al via ‘Il ruolo dell’ingegnere nella tutela dell’ambiente: percorso tra tecnica e normativa’, il ciclo di seminari che si terrà ogni venerdì al polo di Ingegneria dell’Università degli studi dell’Aquila, dal prossimo 14 aprile fino alla fine di maggio.

“La collaborazione tra l’Agenzia regionale e Università dell’Aquila – dichiara il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente – rappresenta un’opportunità importante per creare sinergie e condividere competenze su tematiche complesse, mettendo a disposizione dei giovani laureandi know-how di alto livello per la loro crescita professionale”.

Il corso, organizzato dalla Scuola di formazione Officina Ambiente di Arta e tenuto da tecnici dell’Agenzia di elevata competenza tecnica e comprovata esperienza, è rivolto agli allievi ingegneri magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica, ai quali saranno riconosciuti 3 crediti formativi universitari dopo il superamento della verifica finale.

Domani, dalle 9, si svolgerà la presentazione del ciclo di seminari alla presenza del direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio e di alcuni professionisti dell’Agenzia che terranno i corsi. A fare gli onori di casa saranno il Prof. Walter D’Ambrogio, direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia, il prof. Pierluigi De Berardinis, del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura e Ambientale, il prof. Alessandro Marucci, Presidente del CAD del corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, e il prof. Carlo Cantalini, Presidente del CAD del corso di Laurea in Ingegneria Chimica.

“Obiettivo del corso – spiega il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio – è quello di fornire ai futuri ingegneri gli strumenti di base per poter affrontare, nel mondo del lavoro, le sfide e le problematiche connesse ai procedimenti ambientali, indipendentemente dal ruolo che si troveranno ad assumere, che sia negli enti di controllo o nei soggetti controllati. Si tratta di una sinergia importante con l’ateneo aquilano – conclude Dionisio – che rafforza l’offerta formativa specialistica sulle tematiche ambientali, finalizzata ad accrescere competenze immediatamente spendibili su processi, norme, strumenti e tecnologie”.

Articolato in 8 moduli, il percorso formativo intende fornire un quadro riassuntivo dei compiti e degli adempimenti sulla normativa ambientale che afferiscono ad Arta, in qualità di ente di controllo, e agli operatori economici in quanto gestori dei siti produttivi. Ad una prima panoramica di inquadramento generale, seguiranno moduli incentrati sull’analisi e approfondimento dei procedimenti ambientali autorizzativi e di controllo.