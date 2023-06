INGEGNERIA ELETTRICA: ACCORDO ENEL-UNIVAQ PER 15 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

L’AQUILA – Entra nel vivo la collaborazione tra L’Università degli Studi dell’Aquila ed Enel per formare gli ingegneri elettrici del futuro.

Le selezioni sono in corso e c’è tempo fino al 30 giugno per candidarsi al programma di Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca.

L’obiettivo, si legge in una nota, è reclutare 15 studenti e studentesse del secondo anno del corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, che saranno assunti in Enel con un contratto a tempo indeterminato e, in contemporanea, potranno proseguire il percorso universitario alternando lo studio con l’esperienza lavorativa.

L’Apprendistato Duale di Alta Formazione e di Ricerca vuole fornire agli studenti una crescita allineata con le competenze richieste dal settore dell’energia elettrica – integrando il curriculum universitario con contenuti e laboratori didattici sviluppati grazie a una progettazione congiunta tra UnivAQ ed Enel – e contestualmente un percorso lavorativo già individuato.

A questo scopo, per tutta la durata dell’apprendistato, gli studenti saranno supportati da un tutor universitario e da un tutor aziendale.

Si tratta di un progetto innovativo e personalizzato che punta ad arricchire il bagaglio di conoscenze accademiche con nuovi contenuti formativi, coerenti con la trasformazione tecnologica e digitale del mondo del lavoro, per i settori della generazione elettrica, in particolare le rinnovabili, e delle reti elettriche di ultima generazione.

Fino al 30 giugno, gli studenti interessati potranno presentare la propria candidatura ai fini della selezione per l’assunzione con un contratto di lavoro di Apprendistato Duale di Alta Formazione e di Ricerca che prenderà il via a settembre e sarà finalizzato al conseguimento della laurea entro la durata ordinamentale del relativo corso di studi.

Il bando è consultabile al seguente link: bando