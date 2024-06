INGERISCE NITRATO DI SODIO: MUORE 53ENNE A VILLETTA BARREA, DISPOSTA AUTOPSIA

VILLETTA BARREA – Ingerisce nitrato di sodio e muore a 53 anni. È accaduto nel primo pomeriggio a Villetta Barrea (L’Aquila).

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro (L’Aquila) la donna avrebbe ingerito la sostanza mentre era sola in casa; si è sentita male e ha mandato un messaggio a un’amica la quale poi ha lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i volontari del soccorso alpino. Per soccorrere la donna si era alzata in volo anche l’eliambulanza, ma, dopo le prime manovre di rianimazione, i sanitari si sono resi conto che per la 53enne non c’era più nulla da fare.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Sulmona Stefano Iafolla ha disposto il trasferimento della salma nell’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila per l’autopsia.

Le indagini, affidate ai Carabinieri, dovranno chiarire se si sia trattato di un gesto intenzionale o di un evento accidentale.

Il nitrato di sodio in passato veniva utilizzato come fertilizzante in agricoltura e giardinaggio.