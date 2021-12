INI ALLE PARALIMPIADI 2022: INTERVISTA AL FISIOTERAPISTA DI PIETRO, AI CAMPIONI CARDANI E LUCHINI

L’AQUILA – Intervista in diretta streaming su Abruzzoweb alle ore 17.30 dalla sede della Clinica Ini di Canistro con i campioni di snowboard paralimpico Riccardo Cardani e Jacopo Luchini, assieme Paolo Di Pietro, fisioterapista della clinica Ini Canistro e fisioterapista e secondo allenatore della nazionale di snowboard paralimpica.

Assieme ad altri atleti saranno ricevuti domani a Roma dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista delle Paralimpiadi 2022 di Pechino, e ancor prima ai Mondiali in Norvegia e alla coppa del mondo in Canada.

Di Pietro, dal 2003 fisioterapista nell’importante clinica in provincia dell’Aquila, è stato al seguito della Nazionale parasnowboard alle Olimpiadi 2018 di Pyeongchang, in Corea del Sud. Dal 2013 Di Pietro collabora con la Fisip (federazione sport invernali paralimpici) e ha già partecipato alle Olimpiadi di Sochi 2014 oltre ad aver viaggiato per la Coppa del mondo tra Colorado, Canada, Finlandia, Olanda, Francia e Spagna.