INI CANISTRO: AL VIA MERCATINO DI NATALE DELLA RSA, CON LE OPERE REALIZZATE DAI 56 OSPITI

CANISTRO – Un momento di condivisione, creatività e inclusione sociale, con protagonisti innanzitutto i 56 anziani ospiti, che durante il corso dell’anno hanno realizzato a mano bellissimi oggetti in carta e legno, merletti, ricami e lavori a maglia, sciarpe in lana, il ricavato della cui vendita andrà a sostenere altri laboratori di valorizzazione della manualità ed espressione personale.

Questo il profondo significato dell’ormai tradizionale mercatino di Natale della residenza sanitaria assistita (Rsa) dell’Ini Canistro, in provincia dell’Aquila, che ha aperto le sue porte ieri.

La Rsa, operativa con la gestione del gruppo Ini dal 1999, considerata una eccellenza, con ospiti provenienti anche da fuori regione, e con una lunga lista di attesa, è una articolazione della clinica Ini di Canistro, convenzionata nella mono specialistica in ortopedia e traumatologia con il sistema sanitario nazionale, facente parte del gruppo nazionale Ini, da oltre 70 anni operante in Abruzzo, Lazio e nel centro-sud Italia.

Presente al taglio del nastro del Mercatino, Jessica Veronica Faroni, manager sanitario del Gruppo Ini, di cui è presidente il fratello Cristopher Faroni.

“Anche quest’anno nel nostro mercatino di Natale possiamo trovare oggetti meravigliosi – ha detto Jessica Veronica Faroni -, regali di Natale, ricchi di valori e significato. Con questa iniziativa confermiamo il nostro impegno non solo nell’assistenza sociosanitaria, ma anche nella qualità della vita degli ospiti, promuovendo dignità, creatività e protagonismo”.

Al suo fianco il direttore sanitario della clinica Ini di Canistro, Giampiero Orsini: “l’apertura del mercatino della nostra Rsa è l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e buone festività. Queste opere esposte hanno un grande valore, perché sono state realizzate a mano dai nostri ospiti che da tanto tempo si stanno adoperando per produrle. Il mercatino rappresenta un momento di apertura della Rsa verso la comunità, un’opportunità concreta di socializzazione e dialogo con l’intero territorio”, il suo commento.

Il Mercatino sarà visitabile per tutto il periodo delle feste natalizie e i cittadini, familiari e amici sono invitati a partecipare.

Il ricavato delle vendite sarà interamente destinato all’acquisto di nuovi materiali e strumenti per i prossimi laboratori creativi volti a promuovere benessere, espressività e inclusione.

Ha concluso Elena Crispi, coordinatrice della Rsa: ” il nostro mercatino è cresciuto negli anni, la partecipazione al suo allestimento da parte dei nostri ospiti è stata ancora una volta davvero emozionante, così come la vicinanza e adesione di tutta la comunità attorno a questa iniziativa”.

https://youtube.com/shorts/CbGtQVya9wM