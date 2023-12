INI CANISTRO: GRUPPO ASSICURA, “EROGATA PARTE DELLA TREDICESIMA E NON META’, MANTERREMO GLI IMPEGNI”

ROMA – “Il Gruppo Ini precisa che ai lavoratori della divisione di Canistro è stata erogata parte della tredicesima e non la metà, come comunicato per errore nella nota di ieri. Il Gruppo conferma con fermezza che manterrà fede agli impegni presi con i propri collaboratori nel più breve tempo possibile”.

“Il disagio – ricordano i dirigenti – è causato da una problematica legata ad un problema giudiziale senza il quale questa situazione non esisterebbe. Un problema ingiusto che siamo impegnati a risolvere”.

È quanto si legge in una nota dello stesso Gruppo Ini.