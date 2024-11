INI CANISTRO: “INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SANITA’ IN ABRUZZO”, CONVEGNO IL 6 DICEMBRE

L’AQUILA – “Innovazione tecnologica per la sanità in Abruzzo”, questo il titolo dell’evento che si terrà alla Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila, il 6 dicembre 2024 alle ore 12:00.

L’evento sarà anche l’occasione per gli auguri per le festività di Natale e Anno nuovo.

La Ini di Canistro, convenzionata con il sistema sanitario nazionale nella mono specialistica in ortopedia e traumatologia, fa parte dell’omonimo gruppo nazionale tra i maggiori player della sanità privata del Paese, con 1.200 posti letto e quasi duemila dipendenti, e con dieci strutture abilitate al ricovero e all’assistenza specialistica ambulatoriale.