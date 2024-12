INI CANISTRO: LA PRECISAZIONE, “MUSTO NON E’ TERAPISTA OCCUPAZIONALE, MA EDUCATORE PROFESSIONALE”

L’AQUILA – “La Dr.ssa Musto, non ha incarico di Terapista occupazionale, ma di educatore professionale. Nell’articolo è stata invece erroneamente riportata nel titolo la qualifica di Terapista occupazionale, incarico per la quale non è titolata e in alcuni passaggi dell’articolo, con la dichiarazione stessa, l’intervento della dottoressa potrebbe risultare fuorviante per il lettore”.

Lo precisa in una nota la Clinica Ini di Canistro, in riferimento all’articolo https://abruzzoweb.it/rsa-ini-canistro-crispi-le-richieste-sono-tante-qui-ospiti-si-sentono-a-casa-e-sono-seguiti/

La precisazione fa seguito ad una segnalazione dell’Ordine professionale.