INI CANISTRO: OPEN DAY “MAL DI SCHIENA” IL 9 NOVEMBRE, VISITE GRATUITE CON TEAM DI SPECIALISTI

CANISTRO – Il mal di schiena è uno dei disturbi più trascurati in assoluto. È tra le patologie che spesso, erroneamente, si sottovalutano, rimandando le cure, nonostante sia tra le prime otto cause di disabilità e, ogni anno, costringa a casa dal lavoro un italiano su tre. Secondo uno studio pubblicato su Lancet, entro il 2050 supererà perfino l’Alzheimer, passando dall’ottava alla settima posizione tra le principali cause di disabilità e infermità nel mondo.

In Italia, secondo l’ISTAT, 8,6 milioni di persone hanno difficoltà motorie e di queste 3,4 milioni soffrono di disturbi gravi causati dal mal di schiena.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa organizzata dall’INI Canistro: un Open Day, in programma il prossimo 9 novembre, nel corso del quale i pazienti avranno la possibilità di incontrare il team di specialisti della clinica per una valutazione gratuita delle patologie della colonna.

Lombalgia, cervicalgia, ernia del disco lombare e cervicale, stenosi lombare, spondilolistesi saranno oggetto dell’approfondimento specialistico del team di specialisti coordinati dal Dott. Gilberto Grossi.

L’adesione all’Open Day dell’INI Canistro è gratuita, previa prenotazione al numero verde 800.95.15.95 o tramite WhatsApp al 3482322841 (fino a esaurimento dei posti disponibili) Info su https://gruppoini.it/open-day-prevenzione-colonna-vertebrale/

INI Canistro, clinica marsicana del Gruppo INI, è un’eccellenza in Italia per la traumatologia e chirurgia ortopedica. Ogni anno in struttura si effettuano migliaia di interventi ortopedici, con tecniche all’avanguardia e sempre più mininvasive: dalla chirurgia protesica di ginocchio, anca e spalla, colonna, alla traumatologia, anche sportiva, fino agli interventi di artroscopia e chirurgia mininvasiva. Ogni anno all’INI Canistro afferiscono pazienti da tutta Italia, da nord a sud, con un mobilità sanitaria attiva di oltre l’80%.