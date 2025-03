INI CANISTRO: SERVIZI ORTOPEDICI ESTESI IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE ABRUZZESE

CANISTRO – La clinica INI di Canistro attiva un nuovo ambulatorio di ortopedia “diffuso” in tutto il territorio abruzzese: dal 21 marzo prossimo la struttura dell’omonimo Gruppo nazionale, convenzionata con il sistema sanitario nazionale nella monospecialistica in ortopedia, assicurerà visite e incontri in tutte le principali città d’Abruzzo. I cittadini abruzzesi avranno la possibilità di incontrare il Prof. Fernando Marcucci e il Dott. Domenico Calisse, non più solo nella casa di cura nella Marsica ma anche nel resto della regione: l’iniziativa partirà da Teramo e Pescara e si estenderà progressivamente negli altri centri.

Si tratta del primo “ambulatorio diffuso” di una struttura sanitaria: consentirà ai cittadini di essere visitati dall’equipe dell’INI Canistro, senza spostarsi dalle proprie città e senza sottoporsi a “viaggi della speranza” e, in caso di necessità, di essere presi in carico per eventuali interventi chirurgici.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai pazienti un accesso più agevole a visite specialistiche e trattamenti ortopedici di alta qualità, su tutto il territorio regionale, con la possibilità di essere operati in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale nella sede di INI Canistro, eccellenza ortopedica a livello nazionale dove nel 2024 sono stati effettuati circa 2000 interventi.

Grazie alla professionalità e all’esperienza dell’equipe guidata dal Prof. Marcucci, i pazienti potranno beneficiare di percorsi di diagnosi e cura innovativi, supportati da tecnologie avanzate e da un approccio multidisciplinare volto a garantire la migliore assistenza possibile.

“La nostra missione è quella di assicurare ai cittadini abruzzesi un servizio ortopedico d’eccellenza, riducendo i tempi di attesa e migliorando la qualità delle cure. Con questo progetto nuovo e innovativo vogliamo essere sempre più vicini ai pazienti, fornendo loro un punto di riferimento sul territorio per tutte le esigenze ortopediche”, dichiara Marcucci.

L’attivazione di questi nuovi ambulatori rappresenta un importante passo avanti per la sanità in Abruzzo, offrendo una risposta concreta alla crescente domanda di prestazioni ortopediche specialistiche.

Sul sito dell’INI Canistro il calendario degli ambulatori nelle principali città abruzzesi e modalità di contatto https://gruppoini.it/ini-canistro/ambulatorio-ortopedia-abruzzo/