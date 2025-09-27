INI CANISTRO: VISITE GRATUITE PER PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI, MEDICI IN PIAZZA OGGI AD AVEZZANO

L’AQUILA – Seconda giornata oggi ad Avezzano di “Medici in piazza”, iniziativa messa in campo dalla Clinica Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila, per la prevenzione delle patologie osteoarticolari al ginocchio, anca, spalla, piede, gomito e colonna.

L’ appuntamento è in piazza Risorgimento dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

A visitare i pazienti, gratuitamente e senza necessità di prenotazione, dentro ambulatori mobili, in piazza del Municipio della stessa Canistro, le equipe mediche guidate da Fernando Marcucci, primario di ortopedia e medico chirurgo, e da Domenico Calisse, ortopedico e traumatologo.

La prima giornata a Canistro ha registrato un sold out, e ha commentato il dottor Marcucci: “un successo ben oltre le più rosee aspettative, che rappresenta per noi un attestato di stima e un riconoscimento per quello che da anni facciamo sul territorio. I cittadini sono venuti in piazza già conoscendo l’equipe, le prestazioni che svolgiamo, il nostro impegno nel costante aggiornamento delle tecnologie e delle tecniche, con interventi chirurgici che nei casi più critici possono essere prenotati in clinica”.

La clinica Ini di Canistro è convenzionata nella mono specialistica in ortopedia e traumatologia con il sistema sanitario nazionale, con 30 posti letto, e su 2.500 interventi effettuati l’anno, 1.500 riguardano pazienti arrivati da altre regioni, con un contributo record in termini di mobilità attiva. Fa parte del Gruppo nazionale Ini, da oltre 70 anni operante in Abruzzo, Lazio e nel centro-sud Italia, con dieci strutture sanitarie, oltre 1.200 posti letto e circa 2mila dipendenti.